Ancelotti echa la bronca a Rodrygo tras sustituirle: "A mí tú me saludas"

La imagen más comentada de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (2-3) fue la de Carlo Ancelotti tras el primer gol de los blancos en La Cerámica, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche al brasileño Rodrygo Goes. Tras el choque explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido.

"El cambio de Rodrygo creo que en el descanso tenía un musculo un poco cargado y he preferido no arriesgar. Ha hecho sus deberes, no ha saludado porque creo que se ha olvidado pero para mí no cambia nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido", manifestó en rueda de prensa el de Reggiolo en La Cerámica.

En las imágenes captadas por Movistar Plus se observa al italiano levantar el dedo al jugador brasileño mientras éste se sentaba en el banquilo y decirle: "A mí tú me saludas".

Sustituido en el minuto 56

Rodrygo volvía en Copa del Rey a la titularidad tras su suplencia en el Clásico de la final de la Supercopa de España en Riad y se marchó frustrado del terreno de juego a los 56 minutos, con el Real Madrid perdiendo 2-0 y tras un encuentro en el que no brilló.

Tchouaméni pide perdón por irse a la NBA

Aurélien Tchouaméni, por su parte, ha pedido disculpas en sus redes sociales tras su viaje a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons a la misma hora que su club jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.