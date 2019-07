El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, asegura que no hay "ofertas" por el centrocampista francés Paul Pogba, según las informaciones objetivo principal del Real Madrid, y defendió de nuevo la calidad de un jugador al que puede dar "un nuevo reto".

"Yo no puedo meterme en todas estas hipotéticas cuestiones, pero no hemos recibido ofertas por Paul. Ya he dicho muchas veces que es un jugador 'top', un chico genial y un gran jugador, y nunca ha sido un problema, siempre ha sido un gran profesional", expresó Solskjaer ante los medios en la concentración del equipo en Perth (Australia).

El noruego dejó claro que nunca se ha sentido "molesto" con alguna declaración del internacional. "Tenemos muchas conversaciones y sé exactamente lo que Paul está pensando, yo puedo darle un nuevo reto", advirtió.