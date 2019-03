Solari: "¿Mourinho? El Madrid siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts"

Ajax

Queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter, viene la Champions y allá vamos.

Modric afirma que al equipo le falta gol y algunos tenían que dar un paso al frente tras la marcha de Cristiano

No sé qué ha dicho Modric. Con respecto a Cristiano, es historia viva de este club. Todo lo que ha hecho está en las vitrinas, máximo respeto para él y los que estamos aquí trabajamos para hacerlo todo mejor.

Posible vuelta de Mourinho

Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts.

Falta de gol del equipo, ¿mala suerte o algo más?

Es una mezcla de cosas. Nosotros debemos concretar más, tener más presencia... y eso es parte de nuestro trabajo. La suerte existe, eso es realidad. Cierto es que hemos tenido muchas ocasiones en los últimos partidos.

¿Cómo está el vestuario tras las derrotas?

Tiene mucho carácter. No están contentos con lo que sucedió, uno puede estar tranquilo de que hizo el máximo esfuerzo, un buen trabajo y no alcanzó. Por supuesto que queremos ganar todo siempre, pero por lo pronto mañana tenemos otro partido. Así lo ha querido el calendario, y para eso estamos preparados.

La sanción a Sergio Ramos

Me da pena que no esté en el partido de mañana. Es un jugador muy importante para nosotros, es un líder, de todas maneras claro que tenemos jugadores de sobrada calidad para suplirle. Con respecto a la sanción, no me voy a pronunciar, ya se pronunció un tribunal.

Motivos para confiar la temporada

Seguiremos compitiendo la Liga hasta el final. Ahora toca la Champions y por lo pronto tenemos que salir ante el Ajax para pasar la eliminatoria.

¿Se siente responsable de la sanción a Ramos?

No entendería de qué manera.

Vinicius, el mejor de la plantilla

Que un jugador recién llegado le dé tanto al club, es una buenísima noticia.

¿Bale para el inicio?

Todos están para jugar con la excepción de Marcos Llorente.

Modric dice que el club confió en Karim, Gareth o Asensio tras la marcha de Cristiano

Esos análisis son para vosotros. El mío como entrenador es hacer lo necesario y posible con esta plantilla para llegar a lo más lejos posible. El resto es vuestro trabajo.

Marcelo pierde protagonismo

Cada partido es una nueva oportunidad.

Partido libre para el Ajax el pasado fin de semana

La Federación holandesa tuvo esa amabilidad. Nuestro calendario es el que es, muchos partidos y muy seguidos. Pero este plantel está acostumbrado, no es la primera vez que pasa y nosotros pensamos más en lo que podemos hacer. No nos lo planteamos, ponemos el esfuerzo en nuestro partido.