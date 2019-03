Simeone: "Lo de Milán fue una muerte para mí, pero estoy listo para lo que viene"

Simeone, que se encuentra en Melbourne con el Atlético de Madrid donde el equipo está realizando la pretemporada, ha hablado de lo que sintió al perder la final de Champions en Milán, pero se ha mostrado ilusionado con esta nueva temporada con el club rojiblanco.

"Todo lo que pensé no lo puedo expresar en el poco tiempo que tengo para hablar con la prensa, pero estamos fuertes, con entusiasmo, ilusión y me agarro más que nada al trabajo de mis futbolistas. A eso me agarro fuertemente, en trabajar bien durante la pretemporada, cerrar las entradas y las salidas y cuando estemos todos juntos ver de qué manera explotar lo que tenemos", declaraba el técnico argentino.

Simeone también ha dado a entender que tras la derrota en la final de San Siro, a la que ha calificado como "muerte", barajó seriamente la idea de abandonar el Atlético: "Yo nunca hablé en consecuencia de esas sensación, es muy difícil de explicar, para mí fue una muerte y toda muerte necesita un duelo. Y lo hice donde lo tenía que hacer" expresaba.

El técnico del Atlético de Madrid ha analizado al Tottenham, rival de su equipo mañana en el primer partido que disputará el equipo de la International Champions Cup (12:30 horas).

"El Tottenham ya lleva días aquí y compitió el otro día. A mí me enseñaaron de chiqiuito que mañana lo que sale es el resultado, no quién juega. Intentamos trabajar de la mejor manera con la ilusión para seguir mejorando. El rival estará igual y tenemos que trabajar en consecuencia, sabemos que en cada ocasión que juguemos los futbolistas compiten internamente para ver quién tendrá más minutos o no" decía el argentino sobre el equipo inglés.

Al otro lado del banquillo Diego Simeone medirá sus fuerzas con Mauricio Pochetino, compatriota y viejo conocido del 'Cholo', "nos conocemos de hace mucho, hemos competido como entrenadores, su crecimiento es enorme y su presente es fabuloso, ha logrado mostrar una esencia de juego en su equipo y eso para los entrenadores es lo más importante. Se ha ganado la confianza de la gente del club y ojalá pueda dirigir algo más grande" manifestaba.

El entrenador del Atlético también ha mostrado su opinión sobre la posibilidad de entrenar a la vez al Atlético de Madrid y a la selección argentina: "Hasta ahora nadie ha hecho entrenar a un club y a la selección argentina. Pero un futuro será una posibilidad concreta. A muchos entrenadores les gustaría pero no lo pueden hacer por sus contratos con los clubes. ¿Viable? Con el tiempo será una posibilidad" decía el técnico.

En cuánto al futuro, Simeone no descarta una salida del Atlético de Madrid. "Soy joven y posiblemente el futuro me lleve a distintas Ligas. Tenemos desafíos y la Liga inglesa e italiana me seducen" finalizaba el 'Cholo'.