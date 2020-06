Simeone, sobre el limite salarial de las plantillas: "Al final de cada temporada eso se nota"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expuso que vive "de la mejor manera" estar sometido a la exigencia y la crítica, de la que señaló que "siempre aparece a partir del resultado", y apuntó que aceptó con el club el "desafío y la dificultad" de una plantilla "corta".

"Más allá de poder equivocarme a partir del resultado, porque las críticas aparecen a partir del resultado, acepto el lugar que tengo. Sé que la competencia es muy importante y ojalá que me equivoque lo menos posible en la elección de los chicos que les toque jugar, porque enojados siempre va a haber alguno", declaró en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

El Atlético retoma la competición contra el Eibar en el Wanda Metropolitano, tras la derrota por 2-0 con el Celta. "Siempre busco qué es lo que al equipo le puede hacer mejor diariamente (...) Buscamos, en base a los errores y a las virtudes que vimos, llevar el partido a lo mejor que hemos hecho en este inicio de Liga", dijo tras repasar todos los choques.

Simeone habló de un partido "muy bueno" en la Supercopa de Europa con el Real Madrid en Tallin, de un "buen" encuentro en el 1-1 con el Valencia "hasta los últimos seis o siete minutos, que fue un partido más loco", de "pasajes de cosas buenas" frente al Rayo y de un "primer tiempo controlado" contra el Celta en Balaídos.

En contraste, señaló como malos tanto el final del segundo tiempo con el Rayo Vallecano como la segunda parte contra el Celta, cuando recibió los dos goles del conjunto vigués. "Venimos de una derrota difícil, de un segundo tiempo que no fue bueno en Vigo, y tenemos la necesidad mañana de hacerlo bien", enfocó ya el técnico al Eibar.

"El Eibar viene de un triunfo que le dio confianza"

"Tenemos que hacer un partido inteligente y llevarlo donde creemos que podemos hacer daño al rival, que viene de un triunfo que le dio confianza (2-1 a la Real Sociedad) y que seguramente vendrá a jugar sus cartas como hizo en la última fecha de la temporada pasada, donde nos exigió con una intensidad y una presión muy alta".

Simeone sólo dispone de 16 jugadores del primer equipo para el duelo, por las bajas de Nikola Kalinic, Santiago Arias, Víctor Machín, 'Vitolo', y Stefan Savic. "Nosotros con el club aceptamos el desafío y la dificultad que podíamos tener en cuanto a una plantilla corta", asumió Simeone, que incidió a la vez en las "muchas cosas a favor" que supone la actual cantidad de 20 jugadores en este curso.

"Cuando estén todos competitivos, hay una competencia muy importante, porque hay una paridad muy grande en muchos de los futbolistas que tenemos y eso le va a servir al equipo. Eso lo sabíamos nosotros como club. Y aceptamos el desafío que tenemos por delante de que pueden pasar estas situaciones como pasan ahora".

LaLiga, por otro lado, publicó el límite de costes de las plantillas de Primera y Segunda División, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico. Los tres primeros son el Barcelona, con 632.971.000 euros; el Real Madrid, con 566.530.000, y el Atlético, con 293 millones, menos de la mitad que los azulgranas y casi la mitad que el conjunto blanco.

"No sé qué presupuesto teníamos cuando ganamos la Liga"

"Confirma un poco lo que comento con números. Pero de la misma manera que nosotros buscamos mejorarnos sobre todo desde lo futbolístico y lo deportivo y acercarnos a Real Madrid y Barcelona, desde el Betis y el Villarreal, sobre todo, hacia arriba intentan acercarse a nosotros. Ahí está definida un poco la situación. Después, esto es un juego, nos ha tocado ganar la Liga en el 2014 y no sé qué presupuesto teníamos respecto a los demás, pero está claro que al final de temporada, después de tantas jornadas, la diferencia se nota", valoró sobre ese aspecto el técnico argentino.

"Sinceramente, lo que me importa es el partido con el Eibar. Después, todo esto de más cerca o más lejos (del Real Madrid y del Barcelona) lo dictará la temporada entera como lo ha hecho siempre", explicó Simeone, también preguntado por la opinión de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, sobre el estilo de juego del Atlético.

"No dijo que no le gustaba, sino que no lo sentía, que es diferente. No le gustaba a no lo sentía es diferente la palabra, cuidado", enfatizó el preparador argentino. "Cada uno tiene que hacer lo que siente. Los entrenadores nos sentimos más identificados con un estilo de juego y sobre todo con las características de los futbolistas que vos tienes. Está claro que no se le puede exigir a un equipo 'X' jugar como el equipo de Guardiola o como el equipo de Simeone, porque tienen sus características propias ese equipo 'X'", añadió.

"El Metropolitano ha traído cosas buenas"

Este domingo el estadio Wanda Metropolitano cumple un año. "Está claro que el llegar al Wanda ha traído cosas buenas, sobre todo una Liga Europa y una Supercopa ganada. Hemos tenido la posibilidad de empezar a vivir historias nuevas en este estadio, como seguramente el pico del partido del Arsenal y la despedida a Fernando Torres, y todo eso quedará para la historia misma del club", valoró.

"De a poco, nos vamos encontrando lo que siempre buscó el club: crecer con más gente dentro del estadio y sentirnos más identificados con el estadio, que eso lo dará el tiempo y todas esta vivencias importantes que ya el año pasado hemos tenido", dijo.