Simeone: "Jackson ya ha vivido esta situación en otros equipos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado que el objetivo de su equipo es "molestar" a Barcelona y Real Madrid en la Liga BBVA y mantener "ilusionados por las tres competiciones" que siguen disputando, apegados al discurso del 'partido a partido' que se aplica a sí mismo, ya que lo da "absolutamente todo" pensando que le pueden "echar" en cualquier momento.

"El grupo está trabajando para molestar, como hemos dicho desde hace bastante tiempo, y ha logrado regularidad y estabilidad, que es muy difícil. Yo siempre pienso que me pueden echar y ante eso trato de dar en cada partido y en cada entrenamiento absolutamente todo lo que tengo", explicó Simeone ante la prensa.

Pese a que su equipo se mantiene como líder de la Liga BBVA, el técnico recalcó que hablar del Atlético como candidato al título "siempre es un juego interesante para ustedes", en referencia a los medios de comunicación, pero que ellos siguen considerando favoritos a azulgranas y blancos.

"Yo lo he repetido mil veces, pero lo seguiré repitiendo: con tantos partidos que tiene una liga es muy difícil competir contra ellos. A lo largo de una temporada los equipos que trabajan con más presupuesto tienen más posibilidades. A menos minutos de juego, más posibilidades tienes", analizó.

En cuanto al mercado de invierno, reconoció que "decir que no va a salir ninguno" en su plantilla "es muy adelantado", pero pidió que no haya salidas. "Nuestra expectativa es contar con todos porque estamos ilusionados con las tres competiciones y no podemos perder a nadie si queremos seguir compitiendo a este nivel", explicó.

En este sentido, el 'Cholo' alabó el trabajo de los suplentes y remarcó que "una plantilla es valorada cuando la gente a la que no le toca empezar el partido termina entrando y resolviendo".

"Ahí si se dice que uno tiene buena plantilla. La diferencia que tenemos con otros equipos, excepto Barça y Madrid, es la competencia interna entre jugadores que están aprovechando los minutos. Lo más difícil en el fútbol es que los suplentes resuelvan partidos", reflexionó.

Pese al buen momento que atraviesan Jan Oblak y Antoine Griezmann, el argentino aclaró que la labor del portero "se potencia por el trabajo en conjunto de todo el equipo" y que no tiene "ninguna duda de que el crecimiento" del delantero "viene de parte del juego de equipo", añadiendo que "todos tienen la necesidad de convivir con el esfuerzo de sus compañeros más allá de la jerarquía que tienen".

"Estamos intentando poner más centrocampistas y llevar el partido a donde nos conviene haciendo desgaste con mucha presión (...) Yo no pienso en ganar un partido en los diez primeros minutos, me centro de qué manera puedo conseguirlo en los noventa. Somos un equipo muy trabajador y, a partir del trabajo, aparecen las situaciones. En el partido largo nos sentimos más cómodos", dijo sobre el planteamiento que está siguiendo en los últimos partidos.

En cuanto al duelo copero de este miércoles ante el Celta, Simeone reiteró que lo afronta "como si fuera el último". "Las eliminatorias siempre son complejas, sobre todo cuanto te enfrentas a un equipo como el Celta que tiene un juego ofensivo importante. Obviamente, la eliminatoria va a ser pareja", avisó, antes de reafirmar su confianza en Oliver Torres y mostrarse tranquilo con la sequía goleadora de Jackson Martínez.

"Los delanteros que viven del gol tienen la necesidad de marcar. Lo que me da buen pensar es que Jackson ya ha vivido esta situación en otros equipos, donde no ha empezado tan bien y ha crecido progresivamente. Más allá de los goles evalúo el trabajo para el equipo, pero está claro que se sentiría más cómodo con más goles, eso es lógico", concedió.