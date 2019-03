Simeone: "Espero que los dieciocho convocados sepan que un minuto es la vida"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha avisado que su equipo saldrá a "ganar" en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrentará ante el Barcelona, un equipo al que no cree que le haya afectado la última derrota contra el Real Madrid.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador argentino se ha mostrado optimista con vistas al duelo que se disputará en el Camp Nou, donde espera al "mejor" Barcelona. "Esperamos al mejor Barcelona; entendemos que irán a por el partido, pero nosotros somos optimistas. Es un partido difícil, contra un rival muy fuerte, pero creo mucho en el equipo", ha precisado.

El entrenador 'colchonero' ha señalado que "sería bueno" verse las caras más veces con el equipo entrenado por Luis Enrique, ya que, en su opinión, "te da más posibilidades de aprender".

Espera un partido "diferente" al Clásico

"Nos conocemos bastante bien, pero sería bueno enfrentarnos más veces contra el Barcelona, porque te da más posibilidades de aprender. Mañana no espero mucha sorpresa, el Barcelona es muy claro en su juego y nosotros venimos trabajando con una filosofía clara", ha precisado.

A pesar de que la vuelta se juega en el Vicente Calderón, Simeone no firma el empate -"ganar es un buen resultado", ha puntualizado- y no cree que al Barcelona le afecte la última derrota contra el Real Madrid. En este sentido, ha negado que su planteamiento mañana se asemeje en algo al que realizó el Real Madrid el pasado sábado.

"El Madrid tiene un estilo bastante definido con sus tres delanteros. La presencia de Casemiro le ha dado más estabilidad que con James Rodríguez y con más espacios el Madrid creó peligro", ha dicho. "Antes el Barcelona, el Real Madrid hizo un buen encuentro. Nosotros iremos detrás de las fortalezas del Barça. No creo que sea igual, seguramente será diferente", ha insistido.

Sin noticias del once

Simeone no ha querido dar pistas sobre la alineación de mañana, por lo que no ha desvelado si Fernando Torres entrará en el once inicial, mientras que sobre el estado físico de Savic ha dicho que sólo ha podido realizar un entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.

"Hemos venido todos y vamos a ver como responde Savic y, a partir de eso, evaluaremos que es lo mejor. Espero que los dieciocho que estén convocados sepan que un minuto es la vida", ha señalado. El que seguro que no estará a disposición de Simeone es el lesionado José María Giménez, quien, sin embargo, ha viajado a Barcelona para apoyar a su equipo.