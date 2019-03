Simeone: "El Barcelona es el mejor equipo del mundo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha solicitado mantener la "concentración muy alta" y ha apelado a la "competitividad" este sábado en el Camp Nou ante el FC Barcelona (16.00 horas), "el mejor equipo del mundo" y que cuenta con un tridente en el que "no se ven envidias", y ha señalado que pase lo que pase con Fernando Torres seguirá siendo "un ídolo" y que como tal "se le querrá siempre".

"No existe división", declaró en la rueda de prensa previa al partido sobre los cánticos en favor del delantero fuenlabreño y del propio técnico en el estadio, en unas semanas en las que se habla del futuro del jugador. "A la gente lo que le importa es que el equipo gane. La gente no deja de querer a Aragonés, aunque ya no está con nosotros, no deja de querer a Kiko, que ya no juega. A los ídolos como Torres se les querrá siempre. A mí me quieren hoy pero igual mañana no", explicó.

Sobre el duelo ante el conjunto azulgrana, el preparador argentino aseguró que lo afrontarán con una gran "concentración". "La palabra no es miedo. Obviamente, los tres delanteros son de nivel altísimo, y eso hace que la concentración sea muy alta. La llegada de Suárez ha potenciado todo el sistema. No se ven envidias, se les ve felices y para los que nos gusta el fútbol es maravilloso. Es el mejor equipo del mundo, le han dado sensibilidad. Siempre hay envidias, celos y egoísmos y aquí se ve todo lo contrario", apuntó.

Todo elogios a los culés

"Ante todo, el trabajo de Luis -Enrique- en el Barcelona es fantástico. Ha entrado muy seguro, se ha involucrado, no es fácil seguir compitiendo como lo han hecho ellos. Juegan casi siempre los mismos, eso habla de que le dan valor a todo lo que compiten, eso es algo para remarcar. Buscaremos lo que creamos más oportuno para nuestro juego", continuó.

Por otra parte, el técnico rojiblanco explicó que a pesar de la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey ante el RC Celta de Vigo siguen vivos en Liga y Liga de Campeones y que por ello el equipo está "bien". "Valoro al equipo como siempre, si los números no me fallan, estamos en una posición importante. Quedamos fuera porque el Celta fue superior; en 'Champions' tenemos nuestras oportunidades... Al equipo lo veo bien, ojalá que podamos mantener la línea exigente y esa competitividad que ha demostrado el equipo en partidos importantísimos. Espero que mañana se vea", aseveró.

Además, Simeone se rindió a uno de sus expupilos, el centrocampista turco Arda Turan, al que tendrá como rival este sábado. "Siempre los futbolistas que llegan al Barcelona han merecido ser tenidos en cuenta. Arda nos lo ha dado todo, le queremos mucho, es un hombre de los que siempre ha estado fiel al equipo, del que siempre tenemos un gran recuerdo. Cuando te sacan a un jugador a mí me pone contento, porque eso significa que hemos trabajado bien. A otros no tanto", manifestó.

Paciencia con Jackson

Por otra parte, solicitó paciencia para el delantero colombiano Jackson Martínez, que no se está mostrando afortunado de cara a gol, y que tiene "las mismas expectativas que todos menos Griezmann". "Todos han rondado la poca cantidad de goles. Valoramos el esfuerzo, el trabajo, el aporte para potenciar al compañero y no solo el gol. Esperamos que en Jackson, desde su jerarquía y rebeldía, esta situación que no es normal cambie, puede ser mañana o el domingo que viene", indicó.

Por último, sobre la falta de gol del equipo, el preparador de Buenos Aires aseguró que precisamente el hecho de que el fútbol sea imprevisible y que no marquen los delanteros es lo que lo hace "maravilloso". "El número no era lo que esperábamos. Correa lleva cinco goles, Saúl es más goleador, han hecho goles Gabi, Koke... El fútbol es lindo por esto, no hay seguridad en nada, a lo mejor ganas por goles de los centrales", concluyó.