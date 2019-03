Un Sevilla serio y efectivo vence cómodamente al Espanyol

El Sevilla venció por 2-0 al Espanyol y cerró así un gran año, en el que ganó su cuarta Liga Europa, con su séptimo triunfo seguido en Liga en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde quedó desactivado el 'efecto' del técnico Constantin Galca, que había ganado los dos primeros partidos desde su llegada al banquillo 'periquito'.

La victoria sevillista se cimentó en el primer tiempo con los goles del italiano Ciro Immobile y del argentino Éver Banega en un choque plácido para los locales debido a que el cuadro espanyolista, que encajó su quinta derrota seguida fuera, fue muy inofensivo en ataque y adoleció de profundidad para hacer daño al rival.

Ambos querían acabar bien 2015 y llegaban en racha a la cita: el Sevilla, con siete partidos invicto entre todas las competiciones y fortísimo en casa con seis triunfos seguidos en Liga; y el Espanyol, con dos -uno liguero y otro en Copa- desde la llegada del rumano Constantin Galca a su banquillo, en sustitución de Sergio González.

Un Sevilla superior

Con las bajas del medio senegalés Pape Diop, sancionado, y del lesionado Arbilla, Galca hizo cambios al poner en el medio campo a Cañas, por Abraham, con Javi López y al también exbético Salva Sevilla, por Gerard Moreno, en un tridente ofensivo con el paraguayo Hernán Pérez y Marco Asensio, y el ecuatoriano Caicedo arriba.

El técnico sevillista, Unai Emery, sorprendió al suplir la sensible baja por sanción del mediocentro polaco Gregor Krychowiak con el uruguayo Sebastián Cristóforo y Vicente Iborra, y al darle otra oportunidad al delantero italiano Ciro Immobile, dejando en la suplencia al francés Kevin Gameiro y a Fernando Llorente.

Desde el inicio, el Sevilla, sin un dominio claro y sin forzar la máquina, llegó con facilidad al área espanyolista con balones en profundidad a Immobile, que no aprovechó tres ocasiones en un tiro alto, un pase atrás que Álvaro estuvo a punto de meter en su propia portería y no atinar en otro pase de Banega, al despejar Pau López.

Sin noticias del Espanyol

El Espanyol no demostró el juego más ofensivo que le ha inculcado el técnico rumano. Salvo un peligroso pase al área de Asensio, muy intermitente, que Mariano solventó 'in extremis' y un grave error del francés Rami que no aprovechó Felipe Caicedo en la frontal del área, no generó opciones de gol y estuvo muy inocente en ataque.

Pronto, a los 16 minutos, la apuesta de Emery por Immobile le dio frutos al marcar el 1-0 el italiano, que tirándose al suelo en el área rebañó un balón despejado por Pau López, tras rematar Vitolo, y lo introdujo en la portería ante la pasividad del chileno Enzo Roco. A los 'pericos' les faltó más intensidad y profundidad.

Quisieron reaccionar, pero muy tímidamente, y solo tuvieron una opción en un balón que quedó suelto en el área tras un fallo de Sergio Rico y su zaga, aunque el meta abortó el peligro cerca de la media hora. Los sevillistas siguieron controlando el choque sin problemas, con orden y con llegadas fáciles arriba al entrar más en juego el argentino Éver Banega, quien hizo el 2-0 en una acción personal, cuatro minutos antes del descanso, y luego puso un centro a Immobile para que hiciera el tercero, pero, a puerta vacía, cabeceó fuera.

Victoria solvente

La reanudación comenzó con un guión similar, pero con el Espanyol más intenso y decidido, en busca de acortar distancias. No tenía más remdio. Galca dio entrada al medio Jordán por Víctor Sánchez y, poco después, al extremo Burgui por Cañas y al delantero Gerard Moreno por Salva Sevilla para dar más oxígeno y profundidad a su equipo.

Los intentos espanyolistas, sin pegada en ataque, fueron baldíos, como un fuerte tiro de Burgui que paró Sergio Rico y un centrochut del mismo jugador que rozó el poste a un cuarto de hora del final. El Sevilla, dada su ventaja, se relajó mucho en este periodo, si bien pudo marcar en sendos remates desde lejos de Reyes y del danés Krohn-Dehli -que habían sustituido a Vitolo y Banega-, pero Pau López estuvo seguro en ambas acciones.

En el Espanyol, Marco Asensio, con muchos altibajos, buscó el gol, también sin éxito, con un tiro lejano que rebotó en la zaga, con lo que el partido acabó con un 2-0 a favor de los andaluces que rompió la racha 'perica' de dos triunfos seguidos con Galca.