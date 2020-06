Seri, sobre su posible fichaje por el Barcelona: "Veremos qué pasa"

Jean Michael Seri es uno de los tres objetos de deseo del Barcelona. El futbolista del Niza, valorado en 40 millones, podría ser uno de los refuerzos azulgranas tras la marcha de Neymar. El mediocentro, eso sí, no sabe absolutamente nada sobre cómo están las cosas.

"Veremos qué sucede. Yo no estoy en contacto con nadie, sé qué es lo que tengo que hacer. No sé nada sobre si mis representantes están o no hablando con el Barcelona. Soy jugador del Niza", dijo en declaraciones recogidas por ESPN.

Lucien Favre, entrenador del Niza, mostró su sorpresa cuando se le preguntó por la marcha de su jugador: "¿Seri al Barça? ¿Hablas en serio?"