Sergio Rico: "Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena"

Sergio Rico ha concedido una entrevista varios meses después del grave accidente que sufrió en la Romería de El Rocío (Huelva) el pasado mes de mayo cuando un caballo le golpeó la cabeza. El portero sevillano estuvo 26 días en coma en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y fue dado de alta el 18 de agosto de 2023. El objetivo de Sergio Rico es volver a jugar al fútbol y para ello trabaja desde recibir al alta, un sueño complicado tras haber sido operado de un aneurisma y todo el proceso que ha pasado desde lo ocurrido en mayo.

En una entrevista con 'Canal+Foot', Sergio Rico ha detallado que su condición de deportista de élite le salvó la vida.

"Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida", explica el portero sevillano.

En un momento de la entrevista le realizan a Rico la siguiente pregunta: "?Un doctor te dijo que si no hubieras sido un atleta de alto nivel estarías muerto?" A lo que el portero del PSG responde de forma contundente: "Sí, lo dijo".

Sergio Rico insiste en su deseo de volver a jugar al fútbol y aclara que los médicos le han dado el visto bueno para intentarlo.

"El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena", reconoce Sergio Rico.

Por último, el portero de 30 años revela lo complicado que es volver al deporte de élite al no poder pasar de las 130 pulsaciones por minuto.

"Los médicos dijeron que había un riesgo en cuanto al equilibrio, pero es perfecto. Es casi un milagro que esté tan bien. No debo exceder los 130 latidos por minuto. Todo lo que puedo hacer sin exceder este límite, lo hago", explica Sergio Rico.