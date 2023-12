Sergio Rico revela su único deseo para 2024

Sergio Rico, portero de 30 años del PSG, fue operado hace casi cuatro meses de un aneurisma cerebral tras estar 26 días en coma al recibir la coz de un caballo el pasado 28 de mayo en el Rocío, Huelva. Desde entonces, ya fuera del hospital, tiene entre ceja ceja poder volver o antes posible a los terrenos de juego.

Pero como todo en la vida, lo bueno necesita tiempo, o siempre tarda, y seguro que a Rico se está haciendo eterna la espera hasta volver a jugar, es más, ahora mismo no puede ejercicios que le supongan más de 130 pulsaciones.

"Mi único deseo es volver a jugar lo antes posible"

El exportero del Sevilla ha declarado recientemente que está "con ganas de recibir el alta total y volver cuanto antes porque ya hay muchas ganas de volver". Como es de esperar, seguro que tras tantos meses sin disfrutar de su pasión el regalo o el deseo que le pide a este 2024 que ya empieza a asomar es "volver a los terrenos de juego lo antes posible".

En cuanto a las vacaciones navideñas, las pasará con su mujer Alba Silva, su gran apoyo a lo largo de todos estos meses tan complicados: "Las pasaremos en familia, vamos todavía no tenemos el alta definitiva. Estaremos en Sevilla con los nuestros ya que hace mucho que no pasamos una Navidad en casa y aprovechar este tiempo, disfrutarlo de la manera que sea hasta nueva orden", explicó el futbolista.

Por otra parte, Rico también concedió una entrevista a 'Cope' en la que habló de su experiencia en el hospital y de aquellas cosas que recordaba, que no son muchas: "Recuerdo llegar a Málaga, recogerme un amigo con el coche y caminar dirección a Ayamonte... Y no recuerdo nada más hasta después en el hospital", confiesa.

"MI mujer me cuenta muchas anécdotas..."

El jugador de 30 años también reconoció que su sedación era muy fuerte y le impedía recordar o rememorar las cosas que vivió mientras estaba ingresado: "Era de fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares y no me acuerdo de nada".

"Fui el que menos he sufrido"

En cuanto a la recuperación, Sergio Rico asegura que él sigue" siendo el mismo": "Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la mitad. Mi pensamiento no ha cambiado... Eso sí, perdí casi 20 kilos y me costó volver a hablar", sentenció.