Sergio Ramos: "Todo lo que no sea sumar de tres en tres no es bueno"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, defendió que su equipo "tiene gol", pese a volver a quedarse a cero en el primer partido oficial, en El Molinón ante el Sporting de Gijón, y repetir errores de pretemporada.

"En los partidos de pretemporada se ha visto que el Real Madrid tiene gol, no hay que excusarse, hay que seguir trabajando y sumar de tres en tres que es lo importante", aseguró Ramos. El capitán no opinó sobre la necesidad de un delantero centro antes del fin del mercado.

"No soy yo el que tiene que tomar estas decisiones, somos los que somos y hay que sacar las cosas adelante". En su análisis lamentó la falta de acierto en los últimos metros. "La primera parte no ha sido nada buena, el equipo ha perdido la posesión pero cuando hemos tomado la iniciativa del juego las pocas ocasiones que hemos tenido no las hemos sabido concretar en gol", aseguró el defensa.

"Hoy en día es muy complicado ganar en cualquier campo, nos habría gustado sumar los tres puntos. Todo lo que no sea ganar, sumar de tres en tres no es bueno. No hay que quitar méritos al contrario que lo ha hecho muy bien en la primera parte, en la segunda hemos tenido el control de juego pero no hemos podido acertar en las ocasiones", sentenció.