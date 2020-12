Manu Sánchez, de ascender con el Elche a convertirse en policía: "He renunciado a Primera División por mi sueño"

Manuel Sánchez ha cambiado los campos de la élite del fútbol por el uniforme, pero el Ávila le ha dado la oportunidad de seguir de corto. Eso sí, ha cambiado la Primera por la Tercera División. Y ahora es policía y futbolista.

Manuel celebró como el que más ese ascenso del Elche a Primera división. Sin embargo, ha renunciado a estar en ese escalón, a codearse con estrellas del fútbol, a tener un buen sueldo...

"He renunciado a Primera División y a seguir en el fútbol profesional por ser policía. Con orgullo y satisfacción de estar donde quiero y haber logrado un objetivo que venía peleando durante tantos años", dice el jugador del Real Ávila CF y exjugador del Elche. "He sido futbolero toda la vida y eso no se pierde, pero mi sueño siempre ha sido ser policía y estoy donde quiero estar", apostilla.

Además, ha pasado de la Primera División a la tercera, esta temporada le fichó el Ávila y aceptó, porque así puede jugar al fútbol e ir a la academia de policía.

Una decisión sin remordimientos, pero él está contento, era su sueño desde siempre. Y cuenta con todo el apoyo de su novia, que también se prepara para ser policía.

Ofertas no le faltaron para Primera y Segunda división pero él decidió incorporarse a la academia de policía de Avila. Así puede compaginar el fútbol, porque juega con el equipo de la ciudad, con los estudios para entrar a la policía. Su novia también se prepara para policía.