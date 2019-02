Sandro Rosell: "Me han robado dos años de vida, es surrealista"

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, se enfrentará el próximo lunes a su juicio por cometer un presunto blanqueo de capitales. Antes de esa cita, ha concedido una entrevista a 'Rac1' en la que ha contado cómo han sido sus dos años en prisión preventiva.

"Lo peor son mis padres. Me han robado dos años de mi vida con mis padres cuando más lo necesitaban, porque son mayores y me necesitan a su lado. También me da mucha pena estar lejos de mis hijas y de mi mujer", afirma.

Habló sobre el trasplante de Abidal

Asegura Rosell que ha pasado "por todos los estados" durante su larga estancia en la cárcel: "duda, indignación, sorpresa...". Una situación que cataloga como "surrealista".

Además, fue preguntado por el trasplante de Eric Abidal y la polémica que se suscitó con la investigación sobre si se había obtenido un hígado de forma ilegal, información de la que sólo opino con dos palabras: "Qué animalada".