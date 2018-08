La Sampdoria bromea con la camisa de Sergio Ramos para su reunión con la AFE: "Que bien le sientan nuestros colores"

Sergio Ramos fue uno de los protagonistas de la reunión que mantuvieron varios capitanes de LaLiga con el presidente de la AFE, David Aganzo.

El capitán del Real Madrid lucía una peculiar camisa y un estilo que se ha hecho viral en las redes sociales.

La Sampdoria ha bromeado con la camisa del Sergio Ramos en su perfil de Twitter. "¿Estáis seguros de que el mercado de fichajes está cerrado? Que bien le sientan a Sergio Ramos nuestros colores", ironizaba el club italiano.

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? 😏@SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG