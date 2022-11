Sampaoli: "Este calendario extenuante nos ha perjudicado un poco"

"No olviden todo, venimos de 120 minutos con el Madrid, jugamos ahora con varias bajas y ahora tenemos más bajas probablemente para el miércoles y luego jugamos la Liga. Este calendario extenuante nos ha perjudicado un poco, sentimos el peso de jugar cada tres días", lamentó en rueda de prensa.

De todos modos atribuyó la derrota, en parte, a que no estuvieron precisos. "Comparto, en el segundo tiempo corrimos más de lo que jugamos. Hubo un par de jugadas que pudimos haber resuelto en el área y las convertimos en el contragolpe. Estuvimos imprecisos", argumentó.

"El desgaste del partido generó que cada ataque nuestro se convirtiera en un ataque del rival, se corrió más de lo que se jugó y sacó provecho el Barcelona, que mereció la victoria", aseveró en este sentido el nuevo técnico hispalense. Negó, por otro lado, estar preocupado por no haber podido marcar.

"Es el primer partido que perdemos en 90 minutos"

"Este es el octavo partido que jugamos y en todos habíamos marcado, es el primero en que perdemos en 90 minutos. No se generaron ocasiones por el último pase, no estuvimos precisos para poder convertir. Más que nada tuvo que ver con la elección del pase final que no en nombres propios", señaló.

"Ojalá que podamos hacer un papel muy digno allí e intentemos luchar el partido, como en los 35 minutos finales del primer tiempo, que pudimos jugar de igual a igual. El resto de partido lo intentamos pero fue más entusiasmo, y debemos llevar ese entusiasmo al fútbol", apuntó de cara a la vuelta en el Camp Nou del miércoles.