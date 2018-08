Rummenigge, sobre Cristiano: "El Bayern no pagaría tanto dinero por un futbolista de 33 años"

DESCARTA LA SALIDA DE LEWANDOWSKI

Rummenigge manda un recado a la Juventus por el fichaje de Cristiano Ronaldo. El director general del Bayern dice que "no pagaríamos tanto dinero por un jugador de 33 años" y además habla sobre una hipotética salida de Lewandowski: "No nos conviene venderle, no importa si alguien pone 100 o 150 millones".