Rubén García, jugador de Osasuna, sufre un aparatoso accidente al estrellar su Porsche contra una farola

Rubén García sufrió un accidente con su Porsche durante la pasada noche. El jugador de Osasuna perdió el control de su vehículo, que se salió de la vía impactando aparatosamente contra una farola.

El futbolista logró salir ileso del accidente, y esta misma mañana se ha entrenado a las órdenes de Arrasate.

La Policía Municipal ha utilizado las redes sociales para mandar un mensaje al futbolista y concienciar de los peligros que conllevan este tipo de conducciones.

"Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad. Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar. Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos. El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión", dice el tuit de la Policía Municipal.