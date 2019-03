Ronaldo Nazario entra en el 'Salón de la Fama' del Calcio

El ex futbolista Ronaldo Narazio fue incluido en 'Salón de la Fama' del fútbol italiano. En este país, el delantero brasileño estuvo cuatro temporadas en el Inter de Milán donde ganó una UEFA en 1998, ganó 1 Balón de Oro, fue el jugador más joven de la historia en ser Premiado como mejor futbolista de la Serie A, entre otros galardones. Además, marcó un total de 59 goles en sus cuatro años con el club milanés.

Ronaldo cumplió su sueño en Italia

Una de las curiosidades que Ronaldo desveló en este acto celebrado en Florencia fue su predilección que tenía por el fútbol italiano desde muy pequeño."Me acuerdo que de niño me levantaba a las nueve de la mañana para ver el fútbol italiano. En Brasil soñaba con jugar en Italia, y el fútbol italiano sacó lo mejor de mí". No todo fueron alegrías para el goleador brasileño en su etapa italiana, en el Inter sufrió el momento más trágico de su carrera con la rotura de su tendón rotuliano que padeció en un choque contra el Lazio y que lo tuvo apartado de los terrenos durante un año entero. Sobre ese momento fue preguntado y señaló que una de sus claves para su recuperación fue en la fe que tuvo. ' Cuando me lesioné a la rodilla, en esos años no había precedentes en el fútbol. Ni siquiera sabían como curarme y a la primera intervención, tras casi siete meses, no podía doblar la pierna. Tenía miedo, pero siempre me entregué a la fe. Me importaba tanto que hice todo para volver. El fútbol al final es el gran amor de mi vida'.