Robert Moreno: "Nadie es imprescindible, ni siquiera yo"

Más información Previa del partido entre Suecia y España

Robert Moreno ha hecho un repaso a la actualidad de España. Ha dicho que nadie es insustituible. Y al ser preguntado por la sentencia del procés no ha querido mojarse en lo que ha considerado un tema fuera de lo deportivo.

"España viene de empatar en Oslo. El selecionador ha dejado claro que no fue un encuentro de su gusto :"El partido contra Noruega no lo quiero para esta selección. Nos faltó presionar, pero no esperabamos ese tipo de partido. Además, en lo personal y a toro pasado no me gustó el tono defensivo que le di al equipo con el último cambio", dijo.

Que Busquets no está en su mejor forma parece quedar claro. Por eso, al ser ser cuestionado por una posible sutitución del de el Barça fue claro: "Nadie. Ni yo soy insustituible", declaró.

Últimamente se ha hablado mucho de la selección que quiere Robert Moreno. Algo a lo que el seleccionador ha respondido de la siguiente manera:"Quiero una selección capaz de tener la pelota, pero eso no siempre es posible. Hay partidos caoticos como el de Noruega. El fútbol es eso orden y caos", comentó.

Sobre la de juntar a Rodri y Busquets fue también bastante cristalino: "Me caben los dos. Ambos han jugado de interior. Pero también podemos cambiar el sistema y que nadie se de cuenta".

"Me gustaría que todos los porteros tuvieran su oportunidad. Y si no me cambian los planes será así", dijo sobre el debate en la portería de la selección

Ramos no estará ante Suecia por sanción. Pero pese a eso, ha decidido quedarse con el equipo: "Es una pena que Ramos no pueda estar. Aporta cosas que otros no tienen. Pero saldrá un compañero y también lo hará bien".

Ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa se antoja vital. Así lo ha hecho ver el seleccionador: "Sólo contemplo tres victorias porque ser de los seis mejores primeros te garantiza ser cabeza de serie en el sorteo. Así que, no pienso en otra cosa que no sea ganar.

La selección española tendrá una bonita iniciativa en el entrenamiento. Así la ha explicado el seleccionador: "Lo de los petos rosas es para colaborar con una fundación contra el cáncer de mama. Es un placer colaborar en iniciativas como esta."