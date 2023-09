Real Madrid - Getafe: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

La cuarta jornada de la Liga EA Sports arranca el sábado con un derbi madrileño entre Real Madrid y Getafe en el Santiago Bernabéu. Los blancos, líderes de la competición tras un pleno de puntos (9 de 9) afrontan su primer partido de la temporada en casa tras tres victorias como visitante (San Mamés, Power House Stadium y Balaídos).

El Real Madrid ha comenzado bien la Liga y así quiere seguir en su estreno en el nuevo Bernabéu, de momento no le ha ido mal fuera de casa y fue en Balaídos dónde más sufrió para hacerse con los 3 puntos. Bellingham, con su cuarto gol en los tres primeros partidos en Liga, dio la victoria y el liderato a los suyos con un tanto de cabeza en la recta final del encuentro.

El Madrid, a seguir con el pleno en su estreno como local

Son 6 goles a favor (4 de Bellingham, 1 de Rodrygo y otro de Vinicius) y tan solo uno en contra (Arribas en el 1-3 en Almería), el 9 de 9 mantiene en lo más alto al Madrid con solo dos puntos de diferencia respecto a Girona, Atlético y Barcelona, esto acaba de empezar pero parece que ya tenemos 3 rivales fuertes y una sorpresa: el buen arranque del equipo de Míchel.

Ancelottino contempla otra cosa que no sea la victoria en su debut en el Bernabéu este año, para eso tendrá que tumbar a la complicada y pegajosa defensa getafense, que se hizo con los 3 puntos en su anterior encuentro como local ante el Alavés (1-0), los de Bordalás han sumado 4 de 12 y van con esperanzas de, por lo menos, no irse de vacío del Santiago Bernabéu. El Getafe no gana en feudo madridista desde 2008...

Bajas y posibles onces del Real Madrid-Getafe

Merengues y azulones tienen varios jugadores en enfermería: Courtois, Militao, Mendy, Vinicius, Güler y Ceballos, mientras que en el Getafe no estarán disponibles Ünal, Luis Milla y Arambarri y Carmona son dudas. Así podrían ser los onces oficiales de ambos equipos.

Kepa, Fran García, Alaba, Rüdiger, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrygo y Joselu. Getafe: Soria, Iglesias, Álvarez, Mitrovic, Duarte, Suárez, Mata, Maksimovic, Djené, Mayoral y Latasa.

Horario y dónde ver el R. Madrid - Getafe

El partido de la cuarta jornada de Liga entre Real Madrid y Getafe se jugará este sábado 2 de septiembre en el Santiago Bernabéu a las 16:15 y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, la última hora y la crónica del encuentro.