El Madrid se aferra a Bellingham de nuevo y saca 3 puntos de oro en Balaídos

Jude Bellingham sigue actuando como el '9' que tanto ansía el Madrid. La nueva perla blanca salvó de nuevo a los blancos en Balaídos tras un tanto en el 81' que oficializa el pleno blanco en este inicio de Liga, 9 de 9. Jude ha visto puerta ante el Athletic en San Mamés, ante el Almería en el Power House Stadium y hoy ante el Celta en Balaídos, convirtiéndose además en el jugador más joven del siglo XXI en marcar 4 goles en sus 3 primeros partidos en la Liga. El inglés aprovechó un rechace de Joselu tras un córner para mantener líder a un espeso Madrid.

Por si el susto de Almería no fue suficiente... el Real Madrid volvió a salir dormido en Balaídos, esta vez, con polémica y gracias al VAR, no hubo premio para los gallegos ni castigo para los blancos. Beltrán conectó un chut fuera del área tras un rechace y batió a un Kepa que pidió falta y que terminó saliéndose con la suya: el árbitro vio falta al vasco en la jugada previa. Acción polémica que fue reclamada por los gallegos.

Siguieron las malas noticias para los merengues, y de nuevo en forma de lesión. No se recuerda un inicio tan intenso en la enfermería: Courtois, Militao, Güler, Mendy, Ceballos y ahora Vinicius. Y qué baja la del brasileño, incalculable para los intereses del Madrid. Apretó el equipo de Ancelotti y pudo encontrar premio en alguna acción aislada de Rodrygo, pero también estuvo cerca de encajar a la contra, dónde los de Benítez se mostraron letales en las combinaciones. Igualdad y todo por decidir en la segunda. Bellingham, esta vez, desaparecido en combate... Estaban cocinándose cosas.

Tampoco estuvo muy acertado en la segunda el ex del Borussia, incluso metió el miedo al madridismo tras una acción en la que cojeaba ostensiblemente. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro regalo que ni él mismo se esperaba tras un partido bastante mediocre. Cuando parecía que se le escapaban los dos primeros puntos a los blancos apareció por tercer partido seguido el internacional británico aprovechando un rechace de Joselu en un córner y metiendo la cabeza para batir a un Villar que previamente había parado un penalti a Rodrygo.

No estuvo fino durante el partido pero... ¿qué más da? El fútbol es resultadista y más aún los fichajes. Cuatro goles en tres partidos le avalan y estos no han podido ser más cruciales en las tres victorias. Mientras los blancos siguen perdiendo efectivos él hace, incluso, más de los que se le exige. Habrá que ver para cuánto es la lesión de Vinicius, no pinta tan mal como parecía... Eso sí, el Madrid no puede aferrarse siempre al ex del Borussia, es un inicio inmejorable pero irreal, llegarán las vacas flacas si este equipo no encuentra a un goleador. Hasta entonces parece que valdrá con Jude...