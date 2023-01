Las razones esgrimidas por el abogado de Dani Alves para lograr su excarcelación

La próxima semana puede ser clave en el caso Dani Alves. Se espera que la jueza se pronuncie ante el recurso presentado por Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, contra el auto de prisión sin fianza. Ester García López, la letrada de la supuesta víctima, dispone de cuatro días para presentar alegaciones y justificar por qué el deportista deberia permanecer en la cárcel.

Mientras, en el escrito de más de 20 páginas presentado por el equipo jurídico de Dani Alves, se esgrimen una serie de razones para convencer a la jueza de que no existe riesgo de fuga.

En primer lugar, el abogado del futbolista esgrime el arraigo familiar, empresarial, económico y social del futbolista en Barcelona. Además, se ha trasladado la disposición del exfutbolista de Pumas de someterse a cualquier medida de control: pulsera telemática, entrega de pasaporte o firma diaria en los juzgados.

Dani Alves también estaría dispuesto a afrontar el pago de una elevada fianza y entregar las escrituras de su casa en Barcelona. Todo con el objetivo de que la jueza deje al futbolista en libertad hasta la celebración del juicio por una supuesta violación en la discoteca Sutton de Barcelona.

La estrategia de la defensa de Dani Alves

El primer objetivo de Cristóbal Martell es lograr la salida de prisión de Dani Alves. Una vez logrado ese objetivo, la defensa se centrará en el consentimiento de la joven en las relaciones sexuales con el futbolista. La defensa de Alves tratará de probar que sí hubo consentimiento por parte de la joven.

Los hallazgos y pruebas parecen acorralar por ahora a un Dani Alves que ha llegado a ofrecer hasta tres versiones diferentes de lo ocurrido el pasado 30 de noviembre en un baño de una zona VIP de la discoteca Sutton. Esas versiones contrastan con la única y sólida versión de la supuesta víctima del futbolista.

El propio Dani Alves, según informaba La Vanguardia, habría realizado sus primeras declaraciones en prisión, unas palabras en las que reconoce estar tranquilo y confiado en lograr superar esta complicada situación.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría asegurado Dani Alves según el medio catalán.