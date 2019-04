Raúl: "Todavía no es el momento de regresar al Real Madrid"

AUNQUE ESPERA HACERLO EN UN FUTURO

El excapitán del Real Madrid asegura que en el futuro "podré volver" al Real Madrid, pero reconoce que todavía es pronto para hacerlo. "Todavía no es el momento, no tengo ni el carnet de entrenador, pero habrá tiempo. El Real Madrid es mi casa, me ha dado casi todo lo que he sido como jugador, la gente me conoce por ese tiempo en el Madrid", explicó Raúl.