Rakitic: "Luchamos por Messi y cubrimos sus espaldas para que disfrute del juego"

ACLARA QUE NO JUEGAN ÚNICAMENTE POR ÉL

Iván Rakitic, el mediocentro del F.C Barcelona, ha asegurado que "luchan por Messi y cubrirle su espalda", pero aclara que no juegan únicamente por él, ni es "la primera opción, eso depende de la situación". No ha dudado en decir que el argentino es un jugador "increíble y reconoce que "adora todo lo que hace". En lo personal, el croata ha afirmado que no "hay objetivos concretos, que lo importante es seguir luchando".