Rakitic: "Fue una gran responsabilidad reemplazar a Xavi Hernández"

El centrocampista del FC Barcelona Ivan Rakitic reconoce que fue "una gran responsabilidad" para él ocupar el lugar de Xavi Hernández, al que describió como "una leyenda" en el club culé y se ha mostrado feliz por la consecución del quinto Balón de Oro de su compañero Messi, al que califica como "el mejor jugador que ha jugado alguna vez al fútbol".

"Siempre hay un elemento de presión cuando te vas a un club como el Barcelona, especialmente si estás contratado para sustituir a Xavi. Fue un verdadero reto para mí para entrar en sus botas ya que tenía una gran conexión con los fans. Sin embargo, los aficionados también han sido muy acogedores conmigo", apuntó Rakitic.

El croata reconoció que de poder llevar a un jugador del Barcelona a su selección, elegiría a Messi. "el mejor jugador que ha jugado alguna vez al fútbol". "Estar a su lado es un honor. Mereció ganar su quinto Balón de Oro. No creo que alguna vez en nuestra vida veamos a alguien lograr lo que él tiene", señaló.

Para Rakitic, "es un sueño hecho realidad" dirigir el juego de un equipo como el Barcelona. "Hay tantos buenos jugadores. Tenemos una de las mejores defensas de la liga y algunos centrocampistas fantásticos. Nuestra línea de ataque es, probablemente, la mejor del mundo", defendió.

En lo personal, el centrocampista se mostró feliz por aportar goles al equipo. "Siempre fui un jugador hábil, con un buen control y alguien que le gusta mandar en el juego. Ahora he sido capaz de traer goles a mi juego, es algo que me llena de orgullo. He marcado algunos goles memorables de mi carrera y espero añadir muchos más" dijo, recordando el gol que anotó en la final de la 'Champions'. "No hay nada mejor que anotar en esa final", reconoció.

Con respecto a su papel en la selección croata, añadió que "todavía" tiene mucho que "lograr" antes de ser considerado el mejor jugador que ha tenido su país. "Siempre me esfuerzo por ser de los mejores en todo lo que hago, no sólo en el fútbol. Siento que he logrado mucho ya, pero el objetivo final es entregar un Campeonato de Europa o la Copa Mundial a Croacia", concluyó.