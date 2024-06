¿Qué profesión querían los padres de Mbappé para Kylian? "Me dijeron que lo del fútbol no funcionaría"

El 'culebrón Mbappé' tuvo un final feliz -para jugador y club- este pasado lunes después de que se oficializara el fichaje de Kylian por el Real Madrid tras una, dos y hasta tres intentonas fallidas por parte de la entidad madridista. El delantero galo aterriza en la capital de España y firma un contrato de cinco temporadas (hasta 2029) para jugar "en el club de mis sueños", como afirmó el atacante en su publicación en redes sociales.

Pegado a un balón desde los cuatro

Kylian Mbappé, por su parte, siempre ha sido un apasionado del fútbol desde que tenía 4 años, momento en el que ya empezaba a apuntar maneras. Ahora, muchos años después, ha cumplido el sueño de su vida, y es que él mismo ha reconocido que era de Real Madrid desde muy pequeño.

"Si miras la historia los mejores jugadores de fútbol son negros y árabes... a parte de Platini y Cantona"

El internacional por Francia lleva toda la vida pegado a un balón, sus primeros goles llegaron con 4 años, Kylian, criado en Bondy, una zona conflictiva en la periferia de París, de padre camerunés y madre argelina, siempre ha tenido el fútbol entre su gran pasión, y ya destacaba de pequeño como el que más: "Si miras la historia los mejores jugadores de fútbol son negros y árabes, a parte de Platini y Cantona", decía con tan solo 11 años de edad.

Tocó la flauta hasta los 11 años

Igual que cualquier niño, hacía mas actividades y hasta los 11 tocaba la flauta en el conservatorio: "Mis padres querían que me dedicara a la música, decían que el fútbol no iba a funcionar", explicaba entre risas en un evento reciente.

No hace falta decir que sus padres, claramente, se equivocaron. Fue un fan acérrimo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y pasó de tenerle en posters colgado en su cuarto a conocer al luso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con solo 14 años.

Sus padres no quisieron que fuera España... pero él aprendió español

Su familia, por contra, no quiso venir a España y por lo tanto tuvo que desarrollar su carrera en Francia, concretamente en el AS Mónaco. Sin embargo, en su formación aprendió a hablar castellano: "Para los estudiantes de erasmus, España es el destino más popular y preferido, en todos los países excepto Noruega", así hablaba castellano el joven Kylian con una profesora en un vídeo publicado por el club monegasco hace años. Además del fútbol y de las clases de español siempre tuvo entre ceja y ceja proteger a Ethan, su hermano pequeño, ahora jugador del PSG.

El 'dardo' de Kylian al PSG

Por otra parte, ni un día ha tardado Kylian Mbappé en hablar sobre cómo ha vivido sus últimos meses con la camiseta del PSG... Una vez concentrado con la Selección francesa para los amistosos ante Luxemburgo y Canadá antes de la Eurocopa 2024, Kylian se ha 'despachado' con el PSG y su forma de actuar en su último año en el Parque de los Príncipes.

"Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste", aseguró.

