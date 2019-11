El presidente de la federación francesa cierra la puerta de la selección a Benzema... y la respuesta del delantero no se ha hecho esperar

Karim Benzema no ha tardado en responder al presidente de la federación gala, Noel Le Graet. En declaraciones a un medio francés, el máximo mandatario del fútbol francés fue claro al ser preguntado sobre el posible regreso del ariete a la selección: "Karim es un gran jugador, jamás he puesto en duda sus cualidades. En el Real Madrid está demostrando ser uno de los mejores en su puesto. Pero la aventura de Francia está acabada para él", concluyó.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para el nueve del Real Madrid que, ha utilizado su Twitter para responder de manera contundente: "¡Noel, pensé que no interferirías en las decisiones del entrenador! Ten en cuenta que solo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy seleccionable y ya veremos", escribió el nueve madridista.

La pasión de Benzema hacía Argelia es de sobra conocida. Allí nacieron sus padres. Y aunque, no hay ninguna posibilidad de que el ariete pueda jugar con la selección africana. Pese a eso, el nueve blanco se volcó con el combinado argelino durante la disputa de la última Copa África.