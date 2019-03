El presidente del comité organizador de la Eurocopa: "La seguridad será el mayor desafío"

El presidente del comité organizador de la Eurocopa 2016 que albergará Francia entre el 10 de junio y el 10 de julio, Jacques Lambert, aseguró hoy que la seguridad es el mayor reto de esa competición. "La seguridad será el mayor desafío de la Eurocopa 2016. Lo era en nuestra candidatura, todavía más tras los atentados de enero y aún más ahora (...). El nivel de seguridad de los equipos será máximo", declaró Lambert en una entrevista.

El máximo responsable de la organización de esa competición declinó dar precisiones sobre las medidas que se adoptarán por razones de confidencialidad y subrayó que "el problema de la seguridad es global" porque "es Francia, como Estado, la que está amenazada". "Nadie puede tener la pretensión de impedir al 100 % las acciones de esa naturaleza" terrorista, agregó Lambert, que no descartó incluso que la UEFA decida retrasar o suspender la Eurocopa de Francia en función de los acontecimientos futuros. "Todo es posible (...) pero sería reconocer que los que nos atacan tienen razón al hacerlo", agregó.

Respecto a los atentados en las proximidades del Estadio de Francia el viernes, donde tres terroristas suicidas detonaron sus cinturones explosivos durante el amistoso que la selección francesa disputaba con Alemania, Lambert apoyó la decisión de no haber suspendido el encuentro. "No hubo ningún pánico. Se tomó la sabia decisión de no parar el partido. No se podía vaciar el estadio mientras los acontecimientos fuera no estuvieran absolutamente controlados. Difícilmente se podía haber hecho mejor", dijo.