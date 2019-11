La polémica comparación de Marcos de Quinto entre el Betis y el independetismo que ha indignado a la afición verdiblanca

Más información La 'lección' de democracia de Pepe Reina a Gabriel Rufián en las redes sociales

Marcos de Quinto ha tenido que pedir disculpas en su cuenta de Twitter después de realizar una comparación entre los aficionados del Betis y los independentistas.

"Lo digo con todo cariño, ser independentista es como ser del Betis. Quien quiera ser del Betis, que lo sea, pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez la Liga", aseguró De Quinto en una entrevista al diario 'Nius'.

"Lo digo con cariño. No me quiero echar a la afición del Betis encima. Quien quiera ser independentista, que lo sea. Y oye, pues fenomenal, pero que no se salten la ley. Sea usted lo que quiera. Entre tanto seguiremos charlando. La gente evolucionará. No hay que tener prisa pero si firmeza. Es como intentar convencer a los del Betis que se hagan de otro club, pues mira no", explicó el poliítico de Ciudadanos.

La comparación no ha gustado a la afición verdiblanca que, a través de las redes, ha criticado al político de Ciudadanos. Las críticas han sido tales que el propio Marcos de Quinto ha pedido perdón en su cuenta de Twitter por su comparación.

"Todo mi respeto a la afición del Betis y disculpas por haber utilizado su club como metáfora de que (desde el cumplimiento de la ley) todo el mundo es libre de apoyar lo que quiera, independientemente de la dificultad de lograr el fin. Dicho desde mi simpatía hacia el Betis", ha escrito De Quinto en un tuit.