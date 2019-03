Pochettino: "No me halaga estar en la lista para sustituir a Luis Enrique"

El banquillo del Barça puede ser tan golos y tan apetecible como en su día lo fue el asiento que Nico Rosberg dejó libre en su Mercedes. Luis Enrique ha anunciado su marcha y, desde ese mismo día, han sido muchos los entrenadores vinculados en un futuro muy próximo para ser el nuevo entrenador culé. Uno de ellos es Mauricio Pochettino, actualmente en el Tottenham y muy ligado en su día al Espanyol.

El argentino no se siene ni mucho menos halagado por este motivo: "Esa lista es como de unos cien técnicos. Lo he dicho siempre, sé cómo funciona este negocio. Lo sé muy bien. Nací con un balón en las manos. Para mí no es algo halagador".

Pochettino ha dejado claro que él ya está "en uno de los mejores equipos de Europa": "El Tottenham es uno de los clubes más grandes. Tenemos muy buenos jugadores y un equipo que juega muy bien al fútbol".