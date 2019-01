Piqué: "Cuando no había VAR se hablaba de por qué no había y cuando lo hay porque lo hay"

Gerard Piqué, central internacional del Barcelona, valoró positivamente la victoria lograda en Getafe, restó importancia al gol anulado al Getafe sin consultar al VAR y sobre la continuidad de Ernesto Valverde dijo creer que la opinión del vestuario es que le "gustaría que siguiese" la próxima temporada.

Un gol de Leo Messi y otro de Luis Suárez permitieron al Barcelona ganar al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y ampliar su ventaja de líder tras el empate del Atlético con el Sevilla y la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad.

Apuesta por la continuidad de Valverde

"Siempre es bueno volver del parón ganando porque hacia años que no podíamos ganar. Estoy contento por los tres puntos en un campo difícil en el que no gana mucha gente y después de los resultados de nuestros perseguidores aún le damos más importancia", dijo Piqué, que habló sobre el estado del césped del Coliseum.

"Estaba un poco lento. Siempre que venimos casi nunca nos riegan el campo y se engancha la pelota y las botas", opinó Piqué, que no quiso entrar a valorar el arbitraje del colegiado Cuadra Fernández, que anuló un gol al Getafe cuando el partido iba empate a cero. "Cuando no había VAR se hablaba de por qué no había y cuando lo hay porque lo hay. Aun con VAR habrá polémica porque en España nos gusta y por eso hay programas que la venden y son los que más éxito tienen", apuntó.

Por último, Piqué fue preguntado sobre su opinión acerca de la posible continuidad de Ernesto Valverde la próxima temporada en el banquillo del Barcelona. "Es una decisión suya que se va a respetar. Creo que la opinión del vestuario es que nos gustaría que continuara. La gestión que ha hecho con su tranquilidad, naturalidad y calma ha hecho que los resultados salgan. Está haciendo un gran trabajo", concluyó.