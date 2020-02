Piqué: "Me creí las explicaciones de Bartomeu; cuando tuvimos la reunión le vi un poco tocado"

Gerard Piqué, central del FC Barcelona, se sinceró y valoró la convulsa polémica producida en las últimas semanas por la empresa gestora de las redes sociales del club azulgrana. Piqué fue uno de los grandes nombres en estos supuesto perfiles gestionados por 'I3 Ventures'.'I3 Ventures'.

"No sabría decirte si me ha molestado, diría que me da igual. Al final las redes sociales son incontrolables. No será la primera vez ni la última. Respecto a las explicaciones del presidente, tal y como yo le vi a él, me lo creí", aseguró Pique.

"Al menos me creí que él no lo sabía. Porque cuando tuvimos la reunión le vi un poco tocado, pero no le daría más vueltas. Ya ha salido, ya se ha explotado y ya se ha solucionado. Todo lo que no sea fútbol, nos perjudicará".

A su vez, defendió que la plantilla no se tiene que ver envuelta en esta crisis institucional: "Tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo. En los últimos años ha sido muy importante para el club lo que ha pasado en el campo. Los resultados siempre han aguantado el club", afirmó el español para luego poner en valor su enfrentamiento contra el Nápoles.

"Este es un partido demasiado importante como para pensar en otras cosas. Es muy importante estar concentrados. Se trata de una semana muy importante para nosotros", reveló.

"Cada partido marca el siguiente. El resultado de mañana influirá en el del Bernabéu. Hace dos semanas íbamos al Villamarín a seis puntos del Madrid, ahora la situación ha cambiado por completo. Cada partido marca el siguiente. Esperemos que sea un pasito más a seguir creciendo como equipo", concluyó Piqué con el clásico del 1 de marzo en el horizonte.