Un periodista, a Layhoon Chan: "Han pisoteado el escudo de nuestros abuelos, dedíquense a la petanca"

El Valencia vive un delicado momento deportivo e institucional. Tras el despido de Gennaro Gattuso, Salvador González, 'Voro', se ha hecho cargo del equipo de forma provisional. La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, compareció en rueda de prensa tras el cese del entrenador italiano y trató de justificar la decisión.

"No fue por un asunto de fichajes (la marcha de Gattuso). Gattuso fue muy directo y honesto con nosotros, pidió una reunión el domingo para compartir conmigo su versión sincera, pero no tuvo nada que ver con los fichajes", señaló Layhoon Chan en la sala de prensa.

Pero sus explicaciones no parecieron convencer a los periodistas que sigue la actualidad del Valencia. Uno de los que seguía la rueda de prensa interpeló a Layhoon Chan en los siguiente términos.

"Han pisoteado el escudo de nuestros abuelos, la afición ya nos les cree y no les quiere en Mestalla. Usted que dice ser Peter Lim, ¿Por qué quieren continuar? Vendan, váyanse. Si no saben manejar un club, dedíquense a la petanca", le espetó el periodista a la presidente del Valencia.

Layhoon Chan respondió asegurando que están comprometidos con el Valencia y que busca lo mejor para el club. Una idea que reiteró durante toda su intervención.

"Es constante la presión que pone sobre mí y la dirección para solucionar las cosas sí o sí. Su visión es la de hacer un gran club y conseguir éxitos, no somos gente de salir corriendo ante los retos. Llevamos ocho años y no va con nosotros que haya una dificultad, vender y no intentarlo. No hemos recibido ninguna oferta creíble de compra ni la estamos esperando y buscando", añadió Chan.

"Lim no tiene intención de vender el club"

Layhoon Chan aseguró que a Lim "no le ha dejado de interesar el Valencia" y que sigue "comprometido" como demuestran los 35 millones de euros que ha invertido para esta temporada.

"No tiene intención de vender el club. Su objetivo es hacerlo bien, competir bien, reconstruir el club y solucionar lo del estadio. Peter sabe de esta situación y de las anteriores, y dentro de mi responsabilidad, sólo hay una manera para recuperar el afecto de la gente y es el trabajo. No hay magia, el camino del respeto es mutuo y sólo se puede conseguir mediante el trabajo", se sinceró Layhoon Chan.

Este jueves el Valencia visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en el partido aplazado por la disputa de la Supercopa de España. Primera prueba de fuego para el equipo ché tras el despido de Gattuso.