Pepe Castro, desolado tras la muerte de Reyes: "'No lo pueden sacar', me repitió su padre con un llanto encendido"

El presidente del Sevilla, José Castro, habló a las puertas del Instituto Anatómico Forense de San Jerónimo tras la muerte de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico: "Estamos consternados, es un día triste, muy duro, primero por la persona, después por el futbolista y después por la leyenda. Es una leyenda del sevillismo, hoy perdemos a una gran persona, a un gran futbolista, todos estamos enormemente dolidos por lo ocurrido".

"Lo conozco casi desde que nació, militó en todos los escalafones inferiores. Hoy no sabe uno que pensar, a dónde mirar, sólo te llegan recuerdos, los momentos de gloria que le dio al sevillismo. La familia sevillista ha perdido a uno de los nuestros, sangre de nuestra sangre. Nos ayudó a crecer en su momento con la venta al Arsenal", dijo Castro.

"Tengo muchos recuerdos, desde pequeño él y su padre somos amigos. Ha sido duro llamarlo esta mañana y decirme él que no lo pueden sacar del coche llorando", afirmaba José Castro.

"Su padre y yo somos amigos. Le he llamado esta mañana y me ha dicho con un llanto encendido que no lo podían sacar del coche. 'No lo pueden sacar del coche', me repitió cinco veces llorando. Eso es muy duro, durísimo para todos los que tenemos hijos y sabemos qué momentos más dolorosos se pasan en ese instante", ha expresado Castro.

