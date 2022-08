Pep Guardiola: "Bernardo Silva tiene un deseo y yo no voy a frenar sus sueños"

¿Puede acabar Bernardo Silva en el Barcelona? Teniendo en cuenta las palabras de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, parece que sí. Y es que el técnico catalán abrió la puerta a que el centrocampista portugués pueda salir rumbo a la ciudad condal.

"El deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros, pero no sé qué va a pasar", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa al inicio de la Premier League este fin de semana.

"El jugador tiene un deseo y yo no voy a ser una persona que frene unos deseos de la gente", reconoció el preparador catalán.

"El jugador tendrá que hablar con el club, yo nunca he estado involucrado en eso"

"Cuando eres futbolista todo se hace muy corto, no te das cuenta y casi se acaba. El jugador tendrá que hablar con el club, yo nunca he estado involucrado en eso. Quiero lo mejor para el jugador y que Bernardo se quede aquí, al cien por cien. Es un jugador importante para mí, es especial para mí, pero no sé qué va a pasar y que yo sepa, no recibimos ninguna oferta, la temporada pasada tampoco", explicó Guardiola.

Guardiola considera que "a veces hay que separar los caminos, a veces por el club, a veces por los jugadores o a veces por el agente".

El Barcelona se ha convertido en el gran animador de este mercado y el club azulgrana ha incorporada ya hasta seis refuerzos: Kessie, Christensen, Lewandowski, Koundé, Raphinha y Pablo Torre.