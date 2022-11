Pedri: "¿Hubiese jugado en el Real Madrid? Creo que sí"

Pedri es uno de los jóvenes de moda en el panorama futbolístico internacional, su juventud contrasta con su madurez en el campo y su rápido rendimiento desde la llegada al club en la temporada 2019-2020.

El canario se ha ganado a pulso la titularidad y ya es un indiscutible en el 11 de Xavi, recibió el Golden Boy en 2021 y su carrera crece a pasos agigantados, por eso ha sido la última portada de la revista ICON.

En la entrevista, de carácter personal, ha hablado sobre sus orígenes en Tegeste (Tenerife), su amor incondicional por el Barça y sobre la decisión que tendría que haber tomado si el Madrid hubiera llamado a su puerta.

"Creo que habría jugado en el Madrid"

"Lo he dicho siempre, soy del Barça desde niño. En el Tegueste casi todo el mundo simpatizaba con el Madrid, nosotros éramos una de las contadas excepciones. ¿Hubiese jugado en el Real Madrid? Creo que sí. Mi ambición era abrirme paso como futbolista profesional y hubiese sido muy difícil rechazar la oferta de uno de los grandes de la historia de este deporte. Aquel tren pasó y dos años más tarde acabé fichando por el equipo de mis sueños", se sinceró Pedri.

"Hubiese sido difícil rechazar a uno de los más grandes de la historia"

El joven del Barça también aseguró que tiene "muy mal perder": "Incluso en los videojuegos. Nunca juego con el Pedri del FIFA porque lo manejo fatal y me desespero. Puestos a perder, prefiero hacerlo con Messi o Cristiano Ronaldo".

¿Se imagina Pedri marcando el gol en la final de un Mundial?

Se acerca el Mundial de Qatar y con él los recuerdos de todo un país rememorando lo ocurrido en Sudáfrica hace 12 años con el gol de Iniesta, ¿Se imagina Pedri marcando el gol decisivo en una final del Mundial?: "Enloquecí con el gol de Iniesta. Mentiría si te dijese que no lo he pensado. Son cosas que se te ocurren, claro que sí, pero mejor no obsesionarse. Paso a paso, si vamos ganando partidos, llegamos a la final y ganamos da igual quien marque, enloqueceré más que el propio Iniesta", aseguró Pedri.