El Patronato de la Fundación del Levante rechaza la venta del club a Sarver

Para que la venta fuera efectiva, 22 de los 33 patronos -dos tercios- que forman la Fundación tenían que votar a favor y cualquier abstención o ausencia sería contabilizado como un voto en contra. Sarver ofrecía 56 millones de euros por el club valenciano, una oferta que se desglosaba en 6 millones para comprar las acciones y el resto, 50 aproximadamente, estaban destinados a liquidar la deuda del Levante, que es de 34 millones, y para invertir en fichajes y en remodelar el estadio Ciudad de Valencia.

Tras la reunión del patronato, el presidente de la Fundación del Levante, José Manuel Fuertes, ha asegurado hoy que la oferta de Robert Sarver superaba lo que la propia Fundación puede ofrecer y ha criticado la ausencia de los patronos que representan a la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Feria Valencia y la Diputación de Valencia.

"Esperamos podernos tropezar con ellos (Sarver y sus socios) alguna vez porque sé que van a triunfar en el proyecto deportivo que llevan en mente. Su oferta supera en muchas cuestiones lo que le pueda ofrecer. Ha ganado el 'sí', pero no con la suficiente amplitud. El resultado ha sido ajustado", explicó.

"Quiero transmitir el lamento de todo el Patronato por el trato recibido por las instituciones valencianas al Levante y al Patronato. Porque no es de recibo que instituciones que representan a todos los valencianos no hayan estado presentes en la reunión y las que han estado presentes se han abstenido no tomando una decisión sobre un tema tan importante", añadió. Además, Fuertes aseguró que pondrá su cargo de presidente a disposición del Patronato de la Fundacion del Levante en su próxima reunión.