Özil señala a su padre como el culpable de su marcha del Real Madrid

Mesut Özil publicó su autobiografía titulada "La magia del juego", dejándonos algunos titulares curiosos que se ha encargado de publicar el diario Bild. El exjugador del Real Madrid relata como fue la ruptura de su relación con su padre, el cual era su agente durante su etapa en el club blanco.

Ocurrió en 2013, justo en la salida de José Mourinho: "Irme del Real Madrid fue la decisión más difícil de mi vida. Anhelaba ganar la Champions con el Madrid. Mi etapa allí no había terminado", relata el jugador. El internacional alemán achaca la culpa de su salida a Mustafa, su padre, quién no supo mantener las negociaciones sobre su renovación para seguir en el club merengue.

"Mi padre no es perfecto y las negociaciones le vinieron grandes. No fue avaricia, le pedíamos lo que considerábamos justo y no nos lo dio. Ser testarudo con Florentino no es lo mejor", lamenta.

"Mi padre me cerró la cuenta de Twitter"

Özil también describe como su padre le cerró la cuenta de Twitter, tras la desvinculación del jugador con su progenitor como asesor, como modo de venganza. "Se enfadó y se sintió ofendido. Tanto que, en un ataque de rabia, cerró mi cuenta de Twitter y millones de fans que me seguían desaparecieron. La ruptura con mi padre no tan amistosa. Incluso fue a juicio reclamando una comisión por el contrato que me consiguió con Adidas".