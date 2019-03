Nuno: "No valoramos la salida de ningún jugador"

"Son reuniones normales de trabajo. Es normal que un entrenador se reúna con el dueño del club y aunque para ello deba hacer muchos kilómetros, los hago con placer. En la reunión definimos los pasos que tenemos que dar y analizamos la situación para mejorar el club y el proyecto", comentó el portugués.

"No ha sido una reunión de estrategia para el mercado, sino de análisis. Lo que ha salido no es verdad porque no hemos hablado de ningún nombre propio, aunque hay que estar atento para cuando salga una oportunidad poder actuar", indicó.

"No valoramos la salida de ningún jugador"

"Reforzar nuestra plantilla no es sencillo. Es joven, con mucho margen de progresión y sabemos hasta donde puede llegar con trabajo", continuó el portugués. Respecto a las posibles salidas de Álvaro Negredo, Rodrigo De Paul o Lucas Orban, Nuno recalcó que cuenta con toda la plantilla.

"No contemplamos la salida de ningún jugador, absolutamente ninguna", insistió. También deseó mucha suerte al guardameta Yoel Rodríguez, que ayer cerró su cesión al Rayo Vallecano para lo que resta de temporada.

Nuno, de estreno en Twitter

"Tenemos a Jaume y a Ryan ya recuperado. Le agradecemos su trabajo y profesionalidad durante este tiempo que ha estado con nosotros", dijo. Por otra parte, también habló de la creación de una cuenta en twitter que le servirá para interactuar y acercarse a la afición, aunque todavía no ha pensado en su primer mensaje.

"Es algo que pensaba desde hace algún tiempo. Creo que es algo normal entre nosotros en el siglo XXI. Puede ser importante porque podré hablar con aficionados", explicó. Nuno bromeó sobre su primer mensaje en la red social, ya que, a pesar de no haber dicho nada, ya cuenta con un gran número de seguidores. "Creo que tengo 4.000 seguidores sin haber dicho nada. Es una buena oportunidad para hablar con los aficionados", comentó.