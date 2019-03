Nuno: “Estamos preparados, somos un equipo con hambre”

"Estamos preparados, estamos bien y capacitados para competir pese a la dificultad, pero no va a quedar resuelto. Hay juventud pero también hay veteranía y tenemos un conjunto con lo que buscábamos, un equipo con hambre y con seguridad para competir en Champions", esgrimió en rueda de prensa.

Nuno destacó el nivel del Mónaco y la igualdad de esta eliminatoria. "El Mónaco es un grandísimo equipo, con una plantilla llena de soluciones y con jugadores de muchísima calidad. Sabemos que dos jugadores importantes no van a estar presentes pero no está resuelto", matizó.

"Respeto e ilusión" hacia el rival

"Desde el sorteo es claramente la eliminatoria más igualada en el sentido de los rivales. Son dos equipos que tienen la intención clara de ser equipos de Champions por sus plantillas. Tenemos respeto, pero la ilusión sobrepasa al respeto", aseguró en este sentido.

Intentarán convertir esta ilusión en goles sin olvidar la defensa. "Sabemos que los goles fuera tienen un valor determinante, pero no pensamos solo en no encajar. Jugamos en casa, queremos mostrar nuestra línea de juego e ir a por el gol y no hay nada que cambie eso pero tenemos delante un equipo con mucha calidad", argumentó.

¿Otamendi? Ni hablar

"Estamos preparados, el equipo está concienciado de lo que tiene que hacer mañana, y es dar todo lo que tiene porque es lo que la afición merece y queremos estar en Champions. Es de agradecer que en estas fechas llenen mañana Mestalla, y cuando estamos unidos somos muy fuertes. Espero decir juntos que hemos dado un paso más hacia la 'Champions'", comentó agradeciendo a la afición su presencia masiva en Mestalla.

Por otro lado, aseguró que la ausencia de Otamendi, que negocia su salida al Manchester City, ya entraba dentro de sus planes. "Entiendo y es lógico que queráis preguntar sobre la situación de Otamendi, que es noticia de actualidad. Pero os pido que respetéis esta rueda de prensa, no hay nada más importante que el partido contra el Mónaco. Hace días que lo preparamos sin la opción de Otamendi, mañana vamos a jugar un partido fundamental", reconoció.

Preparados para el desafío

"Tenemos opciones, posibilidades, pero hasta que no haya nada concretado no podemos dar un paso en firme. Si fuera necesario estaría todo preparado. Contamos con los que están y nos dan confianza e ilusión para competir. Cuando esté todo resuelto tomaremos las decisiones y el club anunciará todo. Pero tenemos todo para competir y para que el año que viene podamos ver partidos de Champions en Mestalla", apuntó en este sentido sobre si tendrían recambio para el argentino.

De momento, parece que será Rubén Vezo quien juegue de central este miércoles. "Está preparado, ha demostrado un gran nivel en esta pretemporada. Sus cualidades físicas son evidentes, es rápido y potente y sus garantías son absolutas. Está totalmente integrado con Mustafi, no me causa ningún problema y la confianza que tengo en él es máxima. Tengo tranquilidad e ilusión", aseguró.