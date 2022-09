Neymar: "¿Mi relación con Mbappé? Puf..."

Neymar fue preguntado por Kylian Mbappé tras el partido de Brasil contra Ghana y su reacción lo dijo todo. La canarinha acababa de golear 3-0 en el encuentro amistoso y los medios cuestionaron al brasileño por su relación con el delantero francés del PSG. Neymar, que al principio no entendió la pregunta, no dejó lugar a dudas con su reacción: "No te entiendo... ¿Kylian? Puf, no lo sé", acertó a decir antes de abandonar la zona mixta con gestos de desagrado.

'Penaltigate'

La mala relación entre Neymar y Mbappé viene de lejos. El 'penaltigate' en la goleada del PSG al Montpellier abrió las hostilidades esta temporada: ambos se pelearon por tirar un penalti y después Neymar dio 'like' a publicaciones que tildaba a Mbappé de "dueño" del club parisino. Ya en la pretemporada, un vídeo de la indiferencia de Neymar hacia Mbappé se hizo viral en redes, dando alas a la hipótesis de una mejorable relación entre ambos.

Estadística de pases

Los medios franceses parecen tener claro que las dos estrellas no se soportan. Mbappé, tras su millonaria renovación, habría dado el visto a la salida de Neymar del Parque de los Príncipes, algo que por su elevada ficha nunca se produjo.

Ahora, un informe señala que tampoco tienen buen 'feeling' sobre el terreno de juego: en la Ligue 1, Messi le entregó cinco pases de gol a Mbappé y tres a Neymar, mientras que el brasileño le dio dos al argentino y tres al francés. ¿Y Mbappé? El informe es taxativo: no les dio ningún pase clave a ninguno de los dos.