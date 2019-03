Neymar: "Mi objetivo es seguir siendo mejor que ayer"

Pienso para el equipo y después el resultado individual viene solo

El jugador del FC Barcelona Neymar ha recordado este lunes que la temporada pasada fue "fantástica" para él y para el equipo pero ha precisado que quiere "seguir mejorando" y "darlo todo" por el Barça para revalidar todos los títulos que restan en juego y por ganar también el Mundial de Clubes, y es que lucha desde pequeño por ser "cada día mejor que ayer".

"La Liga y la temporada pasada fue fantástica, hemos ganado todos los títulos y quiero seguir mejorando para ayudar a mis compañeros. Quiero darlo todo, pienso para el equipo y después el resultado individual viene solo, también es importante para mí", aseguró en un acto publicitario.

Neymar, que ya tiene a Dani Alves, Adriano y Rafinha como compañeros, aseguró que hay muchos internacionales brasileños que podrían ser una buena adquisición para el Barça. "Hay muchos brasileños que podrían jugar en el Barça, me gustaría Coutinho", se mojó.

Sobre su expulsión de varios partidos en la Copa América ha aprendido que "no te puedes quejar a los árbitros". "No me gusta quedarme fuera, en aquel momento no podía ayudar a mis compañeros y me sentí fatal. La lección es que no me puedo dejar llevar por tonterías, fui algo tonto y me equivoqué. Aprendí de ello, tengo que esforzarme para que no vuelva a pasar", desveló.

'Ser mejor que ayer'

"'Ser mejor que ayer' lo tengo en mente desde pequeño. Mi padre decía que tenía que entrenar para mejorar y dedicarme al máximo, para que cada partido fuera mejor que el anterior. Hoy día llevo esto conmigo, y mañana seré mejor que hoy", comentó sobre el lema de la nueva campaña.

El delantero brasileño es nuevo embajador de la empresa Gillette, quien se ha fijado en él para protagonizar una nueva campaña #melhorqueontem (#mejorqueayer), y tuvo la sorpresa de ver un vídeo donde Betinho, Pelé, su padre o su compañero Adriano Correia destacaba algunas de sus virtudes como personas y futbolista.

"Estoy muy feliz, son personas que para mí han sido referencia. Uno de ellos Pelé, que para mí es el mejor de la historia tanto dentro como fuera del campo. También Adriano, quien con Alves me acogieron súper bien y me pude adaptar bien por ellos. Y Betinho me enseñó qué era el fútbol, y mi padre es el ídolo de mi vida", comentó sobre el vídeo.