Neville: "No tiene explicación, deberíamos haber ganado por cuatro o cinco"

Gary Neville, técnico del Valencia, indicó que no hay explicación razonable al resultado, tras caer en Mestalla frente al Sporting: "Estamos intentando entender qué ha pasado ahí fuera. Es el resultado más decepcionante de la temporada y no cuenta realmente lo que ha pasado. Este partido no lo tendríamos que haber perdido, tendríamos que haber quedado 4-0 o 5-0. Ahora mismo es una gran decepción", indicó.

"Este partido no tiene explicación, hemos sido mejores desde el primer al último minuto. En el vestuario les he dicho a los jugadores que tienen que creer en este juego, repetir este juego y así cosecharemos victorias. Esta tarde vi el mejor juego y sensaciones de la temporada pero fue el peor resultado", recalcó.

"Ante el Getafe o el Rayo empatamos, pero me fui a casa pensando que queda mucho por delante y viendo un partido como el de hoy pienso que necesitamos algo más de fortuna de cara el gol, pero podré conciliar mejor el sueño", añadió.

Pese al mal resultado, el técnico inglés recordó que no hay tiempo para lamentarse y que el miércoles se miden al Barcelona en las semifinales de la Copa y que este mes de febrero disputan diez partidos.

Respecto al delantero Álvaro Negredo, que erró tres claras ocasiones de gol, recordó que "hace cinco semanas llevaba cinco meses sin jugar, ahora lo hace regularmente, tiene ocasiones y con su calidad y experiencia marcará. Ya los ha marcado, sé que esto cambiará porque siempre pasa con los delanteros".

Sobre el inminente fichaje del brasileño Guilherme Siqueira contestó: "No tengo comentarios. No sé cuál exactamente la situación, sé que en las últimas 24 horas ha habido conversaciones pero eso es para la presidenta y el director deportivo, no sé exactamente lo que está sucediendo al respecto".

La rueda de prensa concluyó con una pregunta sobre si teme por su continuidad, ante la cual Neville se mostró molesto y comentó que "el valencianismo tiene una forma clara de decirte que te vayas y eso no lo he visto y la pregunta es ridícula".