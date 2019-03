El Nàstic gana al Lugo y sigue en la lucha por el ascenso directo

El Nàstic de Tarragona no cede en la lucha por el ascenso directo y, tras superar al CD Lugo a domicilio (0-3), necesitará imponerse en la última jornada al ya ascendido Alavés en casa y esperar que el Leganés no haga lo mismo en su visita al Mirandés para regresar a la Liga BBVA. Los catalanes, que llevan cinco victorias en los seis últimos partidos, aprovecharon dos saques de esquina y un gol a última hora para firmar su cuarto encuentro consecutivo sin encajar y el octavo sin perder, un resultado que, al menos, asegura la tercera plaza y su presencia en la promoción de ascenso.

Que el Nàstic se jugaba seguir en la pelea por el ascenso y que el Lugo ya tenía los deberes hechos quedó patente desde que el balón empezó a rodar en el césped del Anxo Carro. El equipo catalán quiso el esférico y, cuando no lo tuvo, presionó muy arriba al Lugo, que apenas pudo combinar en campo contrario. El equipo de Vicente Moreno, que no dejó de dar instrucciones desde la banda, imprimió un ritmo alto pero el empate sin goles le dejaba sin opciones de ascenso directo cuando el cronómetro estaba en el minuto once y el Leganés se adelantó ante el Llagostera en Butarque.

Seis minutos después, un saque de esquina que ejecutó Sergio Tejera y no lo despejó ni la zaga rojiblanca ni el portero, lo remató en el segundo poste Mossa para adelantar al Nàstic y meterle de nuevo en la batalla por las dos primeras plazas de la Liga Adelante. El conjunto tarraconense pudo ampliar la renta poco después de que se cumpliera el ecuador de la primera mitad con un contragolpe de Lobato que culminó Naranjo y despejó Roberto.

El Lugo apenas se había presentado en el área del Nàstic hasta que una jugada de Álvaro Lemos por banda derecha habilitó la primera opción seria de los jugadores de José Durán casi a la media hora, pero el disparo de Iriome se marchó demasiado cruzado. El conjunto gallego estiró las líneas y lo que se encontró fue el segundo gol del Nàstic con la misma receta del primero, un saque de esquina de Tejera que cabeceó Mossa, despejó bajo palos un defensa rojiblanco y remató al fondo de la red Emaná a siete minutos para el descanso.

El Lugo intentó meterse en el partido en la reanudación con un cabezazo de Caballero al que respondió Reina, y el Nàstic también dispuso de dos ocasiones para sentenciar con la conexión entre Naranjo y Emaná, que superaron a la defensa rojiblanca con calidad, pero fallaron en la resolución. Los gallegos mejoraron en el segundo acto y obligaron a los catalanes a replegarse, aunque de poco les sirvió porque Reina voló para despejar un derechazo de Jonathan Pereira que iba a la escuadra.

El gol se le negó al Lugo en esa acción y también a los 68 minutos en un penalti que cometió sobre Iriome el centrocampista Lévy Madinda, quien no vio la segunda amarilla, y que Reina detuvo a Caballero. Sin acierto, los locales fueron incapaces de dar emoción al partido y el Nàstic, que perdió por lesión en los últimos minutos a Gerard, completó la goleada en el descuento con un tanto de Aníbal.