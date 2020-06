Nacho: "Para mí, Lopetegui también es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera"

El jugador del Real Madrid Nacho Fernández subrayó que están "contentos con Solari" tras su primera semana como técnico y aseguró que van a "dar el máximo para que continúe la buena racha" de resultados tras las dos primeras victorias con el nuevo entrenador en el banquillo.

"Nunca es fácil cuando un equipo cambia de entrenador. Solari es un hombre de la casa, está preparado para el cargo y hemos empezado con buen pie. Los jugadores estamos contentos con él. Vamos a estar a su lado y a dar el máximo para que continúe esta racha de victorias. La decisión de que siga no depende de nosotros, ni tampoco sabemos lo que ocurrirá en el futuro, pero estamos muy contentos", dijo en la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' con el Viktoria Plzen.

"Solari ha incidicido -sobre todo- en recuperar la confianza. Veníamos de una mala racha, para ser sinceros, y ha trabajado sobre todo psicológicamente. Tenemos que volver a confiar en nosotros, en el grupo y lo estamos consiguiendo. No han sido victorias de mucho nombre, pero ganando cada partido la moral sube. Tenemos que seguir creyendo en nosotros porque tenemos una gran plantilla", comentó.

Siempre en el Bernabéu

Además, el canterano merengue reclamó esa continuidad que "necesita el equipo" para "tener más estabilidad". "El partido de este miércoles ante el Plzen es muy importante para seguir cogiendo confianza. Tenemos una plantilla con experiencia en este tipo de torneos y hay una gran base que es campeona de Europa. Lo afrontamos con ilusión y tenemos grandísimos jugadores para hacer algo grande otra vez", manifestó.

"En el grupo no hay nada cerrado, necesitamos ganar para tener más opciones de seguir adelante", añadió, antes de asegurar que no le agrada el hecho de jugar cuatro partidos seguidos lejos del Santiago Bernabéu pese a que parte de la afición pitase al equipo el pasado sábado en la tardía victoria ante el Valladolid.

"Si tuviera que elegir dónde jugar siempre elegiría el Bernabéu. Con nuestra gente, que puede ser que más exigente que otras aficiones, pero elegiría siempre en casa", dijo Nacho, que también fue preguntado por Vinicius, el jugador de moda en Chamartín. "Está preparado para jugar en el Madrid, pero ser titular y tener minutos es muy complicado. Tiene una mentalidad fuerte, lo está haciendo bien y sin meterle presión, con la ayuda de todos, puede ser un grandísimo jugador", añadió

¿Llegará Mario Hermoso?

Por otro lado, Nacho respaldó las recientes declaraciones de su compañero Dani Carvajal, que dijo que Lopetegui ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. "No sé si es oportuno o no, el momento no es fácil tras la destitución de Julen, pero si es lo que piensa, hay que decir siempre es la verdad", indicó.

"Para mí también es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, quiero desarle toda la suerte del mundo y donde vaya lo va a hacer bien seguro", sentenció Nacho, antes de abrir la puerta al espanyolista Mario Hermoso tras el interés que habría suscitado en la dirección deportiva del club de cara al mercado invernal.

"En el Real Madrid estamos acostumbrados a que se escuchen nombres a todas horas. Yo estoy cumpliendo mi sueño, soy muy feliz aquí y ahora queremos estar todos juntos para luchar por esta camiseta. Al final de temporada se harán las valoraciones. Pero si tiene que venir algún defensa o algún central, ojalá sea uno de la casa como es Mario", finalizó.