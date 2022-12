Scaloni: "Hay que desterrar eso de que Argentina no sabe ganar o perder"

Todavía resuena todo el lío que se vivió en el polémico duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Países Bajos y Argentina, y Lionel Scaloni, seleccionador de la Albicelste, ha comparecido en sala de prensa en la previa de la semifinal ante Croacia.

El técnico argentino ha defendido la actitud de sus jugadores ante el combinado neerlandés y ha asegurado que "el partido se jugó como se tenía que jugar, de los dos lados".

"El partido se jugó como se tenía que jugar, de los dos lados. El fútbol es esto. Hay momentos en los que tienes que defender y otros en los que tienes atacar. Se puede poner difícil como el del otro día, con discusiones. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Respetamos profundamente a todos los rivales contra los que jugamos. Hay que desterrar ese tema de que no sabemos ganar ni perder porque está muy alejado de la forma en la que representamos a este país", indicó Scaloni.

"Perdimos contra Arabia y nos fuimos calladitos al hotel; ganamos en Maracaná y se dio la imagen más linda con Neymar. Hay que desterrar esa idea porque nosotros no somos así. Leo siempre fue así, no es un mérito nuestro. Es un ganador y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidia", apuntó Scaloni.

"Cuando ves que dan 10 minutos, te crea un poco de incertidumbre"

El entrenador argentino también analizó la nueva normativa de FIFA de prolongar los partidos del Mundial de Qatar 2022 más allá de los 8 ó 10 minutos, como ocurrió ante Países Bajos.

"Es nuevo eso de dar ocho, nueve, diez minutos de prolongación. Esto crea un poquito de inseguridad, no digo que sea justo o injusto. Sobre todo crea inseguridad para el equipo que va ganando. Cuando ves que dan 10 minutos, te crea un poco de incertidumbre. Se ha visto en muchos partidos, no sólo en el nuestro, incluso le pasó a Brasil con Croacia. Es una solución nueva y seguramente se vaya haciendo más natural en todos los partidos que vayamos viendo. Ha pasado en todos los partidos, no sólo a nosotros, hay que trabajar con eso. Depende mucho del equipo al que enfrentas y con Holanda fue difícil", reconoció Scaloni.

El exjugador argentino y actual seleccionador también habló sobre Leo Messi y su polémico episodio en el zona mixta.

Al margen de la polémica de los cuartos de final, el seleccionador de Argentina elogió a Croacia y, en especial, a Luka Modric.

"Es un placer que esté dentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no sólo por su calidad como jugador sino por su comportamiento. El que quiera al fútbol quiere a esos jugadores dentro de la cancha", explicó Scaloni sobre Modric.

En otro orden de cosas, confirmó que tanto Rodrigo de Paul como Angel di María estarán "disponibles" para la semifinal ante Croacia.

"Veremos cada uno cuántos minutos puede jugar, pero están todos en condiciones. No hay mejor descanso que el triunfo, no hay mejor manera que pasar a semifinales, estamos bien, estamos enteros", manifestó Scaloni.

"El objetivo es ir partido a partido, nunca fue jugar los siete partidos. Ahora que estamos acá, los siete partidos los vamos a jugar y eso está bien, pero hay que ir partido a partido, y más teniendo en cuenta lo que fue esta Copa del Mundo", finalizó.