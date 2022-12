Messi, en su noche más polémica: el enfado con Mateu, su pique con Van Gaal y el ya famoso "¿qué miras bobo?"

Este 9 de diciembre de 2022 será recordado durante años en la historia del fútbol por la eliminación de Brasil en cuartos de final ante Croacia en la tanda de penaltis y el pase de Argentina, también desde los 11 metros, ante una combativa Países Bajos. Sin embargo, también se tendrá presente por mucho tiempo el triple enfado de Lionel Messi con diferentes 'actores' de lo que fue una mezcla de drama, alegría y enfado: rajó contra Mateu, se picó con Van Gaal y tuvo sus más y sus menos en zona de prensa con un jugador neerlandés.

Vayamos en orden. Argentina consiguió su ansiado pase a la semifinal del Mundial de Qatar a pesar de dejarse remontar un 2-0 (Molina y Messi de penalti). Países Bajos recortó distancias en el 83 y puso picante, mucho picante, con un gol en el 101 (tiempo añadido). El partido se fue a la prórroga, dónde no hubo goles. Sí los hubo en la tanda, ahí se impuso la albiceleste con un 'Dibu' estelar que detuvo dos lanzamientos y una Argentina en la que solo falló Enzo. Los de Scaloni estaban en semis.

Por si los 120 minutos y la tanda no fueran suficientes, hubo polémica dentro y fuera del terreno de juego. Ya se ha hecho viral la imagen de los jugadores argentinos celebrando el pase a semifinales en la cara de los neerlandeses tras el gol de Lautaro. No obstante, ni mucho menos fue lo único, pero lo que sí sorprende es que Messi estuviera no en una, ni en dos, sino en tres 'acciones' controvertidas.

Pique con Van Gaal y celebración 'a lo Riquelme'

En primer lugar, el astro argentino, tras marcar el 2-0 de penalti, se acercó a la zona en la que estaba Van Gaal, técnico de Países Bajos, y celebró el tanto imitando a Juan Román Riquelme con la mítica celebración del 'Topo Gigio'. ¿Por qué lo hizo? Está claro, Messi se 'vengó' de que el experimentado entrenador dejara de lado y de 'malas maneras' a Riquelme cuando dirigía al Barcelona. Después, en rueda de prensa, le mandó un mensaje que no gustaría al seleccionador: "Van Gaal vende que juega bien al fútbol y empezó a meter gente alta y a tirar balonazos".

Al término del partido también intercambió pareceres ante Van Gaal y Edgar Davis tuvo que interponerse entre ambos.

Crítica feroz contra Mateu Lahoz

Messi también tuvo 'dulces' palabras para el árbitro del partido, el español Mateu Lahoz, al que criticó su actuación durante el encuentro: "Creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que el árbitro no esté a la altura", detalló el jugador del PSG.

"¿Qué miras bobo?"

Y por último, pero no menos importante, cuando Messi atendía a los medios en la zona de prensa y vio a Weghorst, jugador rival, se desató el enésimo pique del partido y del post que se viralizó tras la reacción del argentino que, obviamente, captaron las cámaras: "¿Qué miras bobo?". Por suerte para él, estará en semifinales ante la Croacia de Modric.