Las normas y prohibiciones más polémicas del Mundial de Qatar 2022

Falta menos de un mes para que arranque el Mundial de Qatar, un cita atípica por las fechas y las restricciones vinculadas al país. La Federación inglesa de fútbol ha entregado una lista a las parejas de los futbolistas con unos códigos de conducta y vestimenta durante esos días, haciendo hincapié en los comportamientos que están y no están permitidos durante la cita futbolística en el país árabe.

Son unas peticiones que, desde luego, llaman la atención. Para empezar, la ropa: se les pide que "vistan con modestia", sin minifaldas ni hombros al descubiertos. "Es importante que vosotras y vuestros maridos o parejas entendáis que no estáis por encima de la ley. Todas las indicaciones están hechas para protegeros en cualquier caso de indiscreción. Las multas y la acción judicial son muy comunes", aseguró la FA durante la reunión, según recoge 'The Sun'.

En cuanto a los comportamientos, no deberán decir palabrotas en público, poner la música alta, gritar, llamar la atención, hacer gestos groseros, beber en público o actuar de manera inapropiada durante la llamada a la oración. Además, lo selfies cerca de edificios gubernamentales estarán prohibidos. Tirar basura al suelo está multado con hasta 6.000 libras y penado con un año de cárcel.

Relaciones íntimas extramaritales ilegales

Las autoridades del país ya han advertido que no ajustarse a las normas tendrá consecuencias en un país donde las relaciones extramatrimoniales están penadas con cárcel. "Es importante que entiendan que Qatar no es Inglaterra. No toleraremos ninguna controversia o incidente que pueda o se deba poder enviar con una buena planificación", explicó la FA.